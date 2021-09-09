В результате ДТП в Киевской области погиб паломник-хасид, который ехал из Умани

Авария произошла на 109 км трассы Киев – Одесса вблизи села Чупыра.

Полицейские выявили автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевозил 13 пассажиров – паломников-хасидов из города Умань в аэропорт Борисполь. По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной, столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле”, – говорится в сообщении.

В результате аварии 45-летний иностранец, находившийся в автобусе, погиб.

В полиции сообщили, что другие пассажиры телесных повреждений не получили. В то же время, пресс-центр Госслужбы Украины по чревзычайным ситуациям сообщал, что восемь хасидов-паломников с травмами легкой степени тяжести от госпитализации отказались.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников. В сентябре 2020 года Украина закрывала границу в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В 2021 году Рош а-Шана отмечали 6–8 сентября.

По состоянию на утро 7 сентября в Умань прибыло более 29 тыс. паломников из разных стран, сообщили в полиции. Глава полиции Черкасской области Михаил Куратченко сказал, что ситуация в городе контролируемая.

Вечером 8 сентября хасиды начали покидать Умань. В полиции сообщали, что грубых нарушений во время празднований не зафиксировали.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—