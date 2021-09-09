В офисе Зеленского оскорбили выступивших против переименования Украины

Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил соотечественников, выступивших против переименования страны в «Русь-Украину».

«Я подустал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней», – передает РИА «Новости» слова Арестовича.

Он напомнил, что Украина за последнее столетие пережила множество переименований – Украинская народная республика (УНР), УССР, «независимая Украина». «То есть <…> объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих «историков» нормально, а объяснить разницу между «Русь» и «Россия», между «руськими» и «россиянами» «сложно», «…мы не сможем». – добавил советник.

Арестович добавил, что у его оппонентов нет «ни понимания, ни размаха». «И эти люди еще обижаются на сравнение с афганскими беженцами», – заключил он.

Накануне журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».

Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а РФ «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что РФ – их враг.