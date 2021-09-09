В РФ впервые за год подешевел бензин

За неделю с 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на топливо в РФ впервые за год снизились, следует из данных Росстата.

В среднем бензин подешевел сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо – на семь копеек, до 50,62 рубля за литр. В частности, цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 – на 16 копеек, до 49,82 рубля, на АИ-98 – на восемь копеек, до 57,57 рубля за литр, передает РИА «Новости».

По данным Министерства энергетики, в первую неделю сентября топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, ценовая ситуация продолжила улучшаться. Несмотря на ремонты на некоторых российских НПЗ, нефтяные компании полностью исполняли обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом, а объем торгов на бирже значительно превышал нормативы ФАС и Минэнерго.

«Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению. <…> Производство топлива также держалось на повышенных уровнях», – сообщили в ведомстве. В министерстве заверили, что в дальнейшем розничные цены на топливо будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции.

Последний раз цены на топливо в РФ снижались в прошлом году: на бензин – с 7 по 14 сентября, на дизель – с 14 по 21 сентября. Тогда бензин дешевел на одну копейку, до 45,74 рубля за литр, а дизельное топливо – на две копейки, до 48,02 рубля. При этом за год бензин подорожал на 3,19 рубля – почти на 7%, дизтопливо выросло в цене на 2,6 рубля или на 5,4%.

Напомним, 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские производители свели экспорт бензина почти до нуля без каких-либо запретов. В августе оптовая цена Аи-92 на бирже установила новый рекорд, превысив 58 тыс. рублей за тонну. В результате правительство приняло срочные меры по борьбе с повышением цен на топливо.