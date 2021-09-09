 

Власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах из-за коронавируса

09.09.2021, 5:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравительство Японии в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой продлевает до 30 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в 19 префектурах страны, включая столицу и прилегающие к ней регионы, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура на заседании экспертной комиссии.

Срок действия мер истекал 12 сентября, однако власти решили, что ограничения пока необходимо оставить в силе в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой. «В ряде регионов продолжают фиксировать высокий прирост заражений, и нагрузка на медицинскую систему продолжает оставаться высокой. Мы намерены продлить режим ЧС в 19 префектурах сроком до 30 сентября», – приводит слова министра ТАСС.

Таким образом, режим ЧС продолжит действовать до конца сентября в Токио, прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама, Тиба, а также в ряде других регионов страны, включая Осаку, Киото, Хоккайдо и Окинаву. Вместе с тем в префектурах Мияги и Окаяме вместо режима ЧС будет введен более мягкий режим усиленных мер против распространения коронавируса. Также аналогичные менее жесткие меры продолжат действовать еще в шести префектурах Японии, в том числе в Кагосиме, Кумамото и Фукусиме. Официально решение будет утверждено в четверг вечером на заседании правительственного штаба.

Напомним, в конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур. С начала пандемии в Японии выявили более1,59 млн случаев заражения коронавирусом.



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