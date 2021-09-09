 

США пообещали взаимодействовать с талибами

09.09.2021, 3:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВашингтон будет контактировать с движением «Талибан» (запрещено в России) и формируемыми им властями в Кабуле, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом на американской авиабазе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце на западе Германии.

«Наше взаимодействие с [движением] «Талибан» и с правительством [в Кабуле] – промежуточным или долгосрочным – будет нацелено на продвижение национальных интересов [США], продвижение наших интересов, интересов наших партнеров. Мы находили и будем находить способы, чтобы взаимодействовать с [движением] «Талибан», с временным правительством, будущим правительством, дабы добиваться достижения именно этих целей, причем таким образом, который полностью соответствует нашим (американским) законам», – приводит его слова ТАСС.

Также Блинкен ответил на вопрос о том, как США относятся к назначению главой МВД Афганистана лидера союзной «Талибану» экстремистской «сети Хаккани» Сираджуддина Хаккани, которого разыскивает ФБР. По слова госсекретаря, во временное правительство Афганистана вошли «люди, у которых серьезные проблемы с послужным списком».

Напомним, церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.

Ранее представители «Талибана» (запрещено в России) сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.



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