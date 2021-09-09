Тело пятого погибшего обнаружено в Ногинске на месте взрыва газа

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске выросло до пяти человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

«Под завалами обнаружено тело пятого погибшего», – приводит ТАСС слова представителя регионального главка. В экстренных службах уточнили, что нашли тело ребенка, остается неизвестной судьба двух человек.

Поисково-спасательная операция продолжается, разбираются завалы. По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шестеро пострадавших госпитализированы.

В среду утром в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. В результате произошедшего погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев.