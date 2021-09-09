При взрыве бомбы в провинции Дераа погибли семь сирийских военных

В результате взрыва бомбы на дороге в провинции Дераа на юге Сирии погибли семь сирийских военных, еще трое пострадали, сообщил источник в органах безопасности.

Согласно источнику, взрыв произошел на дороге, связывающей деревни Нафиа и Айн Закар. Автомобиль, в котором находились сирийское военные, подорвался на заложенном на дороге взрывном устройстве, жертвами инцидента стали семь военнослужащих, еще трое получили ранения, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду сирийские военные вошли в последний оплот боевиков в Дераа. В воскресенье ночью сирийская армия нанесла удар по позициям незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Дераа-эль-Балад на юге республики.

Ранее власти Сирии и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность «реабилитации» статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы.

На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бандгрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика. Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.

Напомним, 31 августа существенно обострилась обстановка в районе Дераа-эль-Балад провинции Дераа на юге Сирии, где результате нападения террористов из подпольных ячеек погибли четверо сирийских военных, еще восемь получили ранения.

В конце июля сирийским военным удалось стабилизировать обстановку в южной провинции Дераа. Тогда после серии вооруженных провокаций со стороны радикалов командование ВС Сирии направило на юг воинские подкрепления и бронетехнику, которые блокировали районы, оставшиеся под контролем оппозиции. Бандформированиям был предъявлен ультиматум с требованием выдать разыскиваемых властями преступников, нападавших на армейские блокпосты. 31 августа часть боевиков приняла условия капитуляции, приступив к сдаче оружия.