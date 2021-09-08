В Украине сделали 10 млн прививок от COVID-19, Рада не стала просить США о статусе основного союзника вне НАТО. Главное за день

Заседание Рады

Украинский парламент 8 сентября собирался дважды. На пленарном заседании Рада поддержала легализацию криптовалюты, призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса, а также приняла закон об открытости зарплат руководства госпредприятий.

Внеочередное заседание Рады было посвящено одному вопросу – обращению к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Нардепы его не поддержали.

Перед заседанием от принятия обращения предостерегали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в США Оксана Маркарова. В Офисе президента также заявили, что статус “вне НАТО” – это “устаревшая для Украины идея”.

Хроники пандемии

В Украине по состоянию на утро 8 сентября сделали более 10 млн прививок от коронавируса. При этом получили одну дозу 5,7 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 4,4 млн.

Число заболевших COVID-19 за предыдущие сутки оказалось самым высоким с весны – 2772 человека. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил переход Украины в “желтую” зону карантина. Система здравоохранения Украины готова принять до 90 тыс. пациентов с COVID-19, заявили в Минздраве.

Санкции против России

Послы ЕС согласовали продление на полгода санкций против России за оккупацию Крыма.

В МИД Украины приветствовали это решение и сообщили, что Украина будет работать вместе с ЕС над расширением сферы применения санкций, в частности в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в Крыму.

Кабмин Украины предложил СНБО ввести санкции против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к строительству Крымского моста.

Новый скандал вокруг вагнеровцев

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

В российской ФСБ заявили, что “полностью подтверждают информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно показали роль ЦРУ в подготовке и проведении”.

В Офисе президента Украины назвали материал “переводом на английский старой российской дезы” и обратили внимание на то, как оперативно его похвалила ФСБ.

Таран: Американцы подтвердили, что спецоперация с вагнеровцами была, сразу после визита Зеленского. Что-то у него с Байденом серьезно не сложилось

В РФ погиб глава МЧС

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб в Норильске. Известно, что он пытался спасти режиссера Александра Мельника, который приехал туда, чтобы выбрать место для съемок документального фильма, но Мельник также погиб.

СМИ приводят разные версии случившегося – по одной из них, министр пытался удержать на краю обрыва поскользнувшегося Мельника, но в итоге они оба упали, по другой – “рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень”.

“Газпром” планирует вскоре начать поставки газа по “Северному потоку – 2”

Российская газодобывающая компания “Газпром” планирует уже 1 октября начать поставки природного газа по первой нитке газопровода “Северный поток – 2”, а до начала зимы – по обеим ниткам, сообщило агентство Bloomberg. Точные сроки будут зависеть от немецкого регулятора.

Зеленский снова собирается в США

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз в этом году отправится в Соединенные Штаты в конце сентября – чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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