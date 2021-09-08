 

Новый премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну

08.09.2021, 22:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗахватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) призывает чиновников свергнутого правительства вернуться в страну, сообщил назначенный радикалами председатель временного кабинета министров Мохаммад Хасан.

«Мы призываем бывших чиновников вернуться на родину, чтобы внести свой вклад в обеспечение ее безопасности и благосостояния», – приводит его слова ТАСС.

По мнению премьера, в настоящий момент руководство «Талибана» несет большую ответственность перед афганским народом. «Мы понесли колоссальные потери, чтобы достичь текущего исторического момента. <…> Сейчас мы проходим серьезное испытание перед лицом всех афганцев», – приводит слова Хасан телеканал Al Jazeera.

Ранее талибы объявили всеобщую амнистию для тех, кто поддерживал центральную власть или сотрудничал с ней в годы операций ВС США, проводившихся на территории Афганистана.

Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.



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