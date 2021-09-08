 

В результате стрельбы в турецком Измире пострадали 12 человек, в том числе дети

08.09.2021, 21:50, Новости дня
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Инцидент произошел из-за вражды двух семей и связывается с сексуальным насилием. Два родственника подошли к дому другой семьи в Конакском районе Измира, и один из них открыл беспорядочную стрельбу по жилью из дробовика.

В результате стрельбы ранения получили 12 человек, в том числе шесть детей. В младшего из них, в возрасте около года, попали семь дробинок. Состояние здоровья младенца называют опасным для жизни.

Другим раненым 10 лет, 13 лет (двое), 16 лет, 17 лет, 18 лет, 22 года, 30 лет, 38 лет, 42 года, 49 лет.

В район стрельбы были направлены усиленные наряды правоохранителей. Задержаны два человека, их взяли под стражу.

Полиция сообщает, что начато “масштабное расследование”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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