 

Киев захотел добавить «газовую тематику» в диалог о минских соглашениях

08.09.2021, 21:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику», сообщил приближенный к переговорам источник.

По его словам, представитель Украины Андрей Ермак неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита «газовую тематику», передает РИА «Новости».

«Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию «нормандского формата» не входят», – прокомментировал источник.

Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент РФ Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.

Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2».



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