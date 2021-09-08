“Старая российская деза”. В Офисе президента прокомментировали материал CNN о спецоперации по вагнеровцам

“Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники – и это ключевое – что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, бесфамильные, без должностей – следовательно, такие, которые не имеют информационной и репутационной ценности, источники”, – заявил он.

По мнению Подоляка, стоит обратить внимание не на то, что именно опубликовано, а на синхронность заявления представителя ФСБ.

“Когда это раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать”, – отметил он.

Советник главы ОП считает, что “ситуация говорит сама за себя”. Он также подчеркнул, что в материале не появилось никакой существенно новой информации с момента выхода материала о вагнеровцах в российском издании “Комсомольская правда” год назад.

“При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской дезы, которая была опубликована впервые 6 августа 2020 года.”, – резюмировал он.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

Представитель ФСБ заявил журналистам, что ведомство “полностью подтверждает ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении”, сообщило российское госагентство ТАСС. При этом представитель спецслужбы также обратил внимание, что “в этой информации нет эксклюзивности”, так как ее значительная часть была опубликована еще год назад в “Комсомольской правде”

В ФСБ назвали эпизод с вагнеровцами “спланированным похищением граждан России с территории третьей страны” и “актом государственного терроризма”.

Материал CNN частично совпадает со статьей российского издания в части, где речь идет том, что украинские спецслужбы якобы вербовали и заманивали воевавших на Донбассе боевиков в Минск, но США в материале “КП” не упоминались.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

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