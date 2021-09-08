 

В мире за сутки зафиксировали наименьшее с октября 2020 года число жертв COVID-19 – ВОЗ

08.09.2021, 16:28, Новости дня
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27 октября ВОЗ подтвердила 5295 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, и эта цифра с тех пор не падала ниже ни в один из дней.

6 сентября 2021 года смертность за сутки составляла 9482 человека.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции жертвами COVID-19 стали, по данным ВОЗ, 4,574 млн человек.

Скриншот: covid19.who.int

Суточный прирост инфицированных составил в мире 7 сентября 356 тыс. Это наименьший показатель с 6 июля, когда было 339 тыс. новых случаев COVID-19.

За все время пандемии выявлено уже более 221 млн инфицирований.

Странами с наибольшим числом подтвержденных случаев коронавирусной инфекции являются, по данным ВОЗ, США (39,8 млн), Индия (33,1 млн), Бразилия (20,9 млн), Россия и Великобритания (по 7 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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