Глава ВАКС Танасевич: Народный депутат предложил мне избрать конкретную меру пресечения подозреваемому

Отвечая на вопрос о том, обращались ли за два года работы суда к ней лично как к главе суда с просьбой содействовать рассмотрению дела для конкретного результата, Танасевич сказала: “До недавнего времени не обращались, и так должно быть”.

“Но в августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне как к главе суда с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного им лица”, – сказала Танасевич.

Она подчеркнула, что немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия.

По ее словам, ВСП, рассмотрев сообщение, принял решение обратиться в Верховную Раду “для принятия мер по недопущению действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей при осуществлении правосудия”.

“Интерфакс-Украина” пишет со ссылкой на собственный информированный источник, что к главе ВАКС обращался народный депутат Юрий Камельчук (фракция “Слуга народа”) в контексте уголовного производства по подозрению бывшего председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в получении неправомерной выгоды. Речь шла об одном из подозреваемых в деле – частном предпринимателе, который, по предварительной информации, давал взятку.

Контекст:

Высший антикоррупционный суд приступил к работе 5 сентября 2019 года.

За два года работы ВАКС рассмотрел более 20 тыс. материалов и получил почти 1 млрд грн залогов.

Кроме того, ВАКС приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок от двух до девяти лет 27 человек, сообщила Танасевич. В том числе 19 человек – по делам НАБУ и САП.

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