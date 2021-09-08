 

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

08.09.2021, 15:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни», – передает слова министра ТАСС.  Шойгу сам возглавлял МЧС с 1994 по 2012 год.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Зиничев отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего ведомства.

«Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС», – приводятся слова Лаврова на сайте МИД.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Зиничев погиб при попытке спасти жизнь человека. «Действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель», – подчеркнул Лавров.

«Светлая память о Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах», – заключил министр.

Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека, ему было 55 лет. Позже стало известно, что глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника.

С 1987 он года работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева.



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