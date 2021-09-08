В Раде посоветовали главкому ВСУ осуществить свою мечту и проехаться на танке по Москве

Захотевшему прокатиться на танке по Красной площади главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному посоветовали в Раде не трусить и осуществить свою мечту, с предложением выступил депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Ему (Залужному – прим. ВЗГЛЯД) подчинен не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать, как [экс-министр обороны Украины Валерий] Гелетей о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском (В августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери – прим. ВЗГЛЯД). Если есть смелость, то делай, если нет – то молчи», – цитирует Шуфрича РИА «Новости».

Напмоним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и по Арбату.

Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины в конце июля.