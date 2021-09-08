 

В Евросоюзе выразили протест Беларуси из-за 50-кратного увеличения количества мигрантов

08.09.2021, 15:34, Новости дня
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“Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми. Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин”, – отмечается в заявлении.

В Евросоюзе осудили использование Минском мигрантов в политических целях и “настоятельно” призвали власти Беларуси прекратить такую практику.

“Нерегулярная миграция не может быть предметом торга”, – добавили в представительстве ЕС.

https://www.facebook.com/EUinBelarus/posts/4310172239032080

Контекст:

С проблемой нелегальной миграции из Беларуси столкнулись страны Балтии и Польша.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси в страны ЕС Европейский союз может приостановить действие дипломатических виз для белорусских чиновников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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