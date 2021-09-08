 

Главу Федерации хоккея Белоруссии дисквалифицировали на пять лет

08.09.2021, 14:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Федерации хоккея Белоруссии и председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков отстранен от спортивной деятельности на пять лет, сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Срок дисквалификации Баскова начинается с 10 сентября. Функционер отстранен от всех видов хоккейной деятельности на национальном и международном уровнях. Дисквалификация Баскова закончится 9 сентября 2026 года, передает РИА «Новости».

Решение по Баскову было принято по итогам расследования, проведенного дисциплинарной инстанцией IIHF в течение 10 месяцев. Было установлено, что Басков нарушил кодекс поведения IIHF, а также принципы Олимпийской хартии.

Согласно релизу, Басков оказывал открытое давление на спортсменов из-за их политических убеждений, и злоупотреблял своим положением для поддержки режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также IIHF расследовала предполагаемую причастность Баскова к инциденту, приведшему к гибели гражданина Белоруссии Романа Бондаренко 11 ноября 2020 года. В итоге дисциплинарная инстанция пришла к выводу, что функционер мог присутствовать на месте событий, но доказательств его непосредственной причастности к произошедшему нет.

Между тем Федерация хоккея Белоруссии считает недопустимой позицию IIHF по отстранению своего главы Баскова от деятельности за выражение гражданской позиции. Федерация сообщила также, что в ближайшее время примет решение о целесообразности обжалования решения IIHF в CAS в Лозанне. Тем временем Басков после решения IIHF продолжит работу на посту председателя Федерации хоккея Белоруссии.

Ранее министерство иностранных дел Латвии внесло в список лиц, которым запрещен въезд в страну, президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова и белорусского кикбоксера Дмитрия Шакуту.



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