 

Карманные накопители Kingston SSD XS 2000 на 2 Тб уже в свободной продаже

08.09.2021, 12:36, Новости дня
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Как сообщили представители американской компании Kingston, их новая модель карманного накопителя SSD XS 2000 уже доступна в свободной продаже. Объем памяти в данном устройстве составляет 2 Тб, однако накопитель выглядит как обычная флешка.

Масса устройства составляет 28,9 г. Габариты: чуть менее сами сантиметров в длину и чуть более трех в ширину. Разумеется, флешки бывают и поменьше. Но где вы найдете накопитель с таким объемом и подключением через USB.

Кстати, используемая технология позволяет обеспечить максимально возможную скорость передачи данных. Уровень пыле- и влагозащиты обеспечен по стандарту IP55. Производитель дает гарантию 5 лет. Предлагаются и более дешевые версии на 1 Тб и 500 Гб.



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