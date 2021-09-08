Карманные накопители Kingston SSD XS 2000 на 2 Тб уже в свободной продаже

Как сообщили представители американской компании Kingston, их новая модель карманного накопителя SSD XS 2000 уже доступна в свободной продаже. Объем памяти в данном устройстве составляет 2 Тб, однако накопитель выглядит как обычная флешка.

Масса устройства составляет 28,9 г. Габариты: чуть менее сами сантиметров в длину и чуть более трех в ширину. Разумеется, флешки бывают и поменьше. Но где вы найдете накопитель с таким объемом и подключением через USB.

Кстати, используемая технология позволяет обеспечить максимально возможную скорость передачи данных. Уровень пыле- и влагозащиты обеспечен по стандарту IP55. Производитель дает гарантию 5 лет. Предлагаются и более дешевые версии на 1 Тб и 500 Гб.