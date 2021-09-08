Компания Microsoft запустила новостной сервис Start

Представители компании Microsoft заявили о запуске в сети нового сервиса Start, благодаря которому пользователи получат персонализированную ленту новостей.

Данный сервис будет доступен на устройствах с десятой и одиннадцатой версией операционной системы Windows, поясняют специалисты. Таким образом, он охватит абсолютное большинство пользователей ПК и других устройств, где используется разработанное в Microsoft ПО.

Новый сервис, в целом наследует уже существующие. Однако он более совершенен, а также позволяет получить доступ к тысяче и более издателей новостей, список которых будет соответствовать индивидуальным предпочтениям пользователя. Речь идет о персонализации контента, поясняют эксперты.