 

Компания Microsoft запустила новостной сервис Start

08.09.2021, 11:42, Новости дня
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Представители компании Microsoft заявили о запуске в сети нового сервиса Start, благодаря которому пользователи получат персонализированную ленту новостей.

Данный сервис будет доступен на устройствах с десятой и одиннадцатой версией операционной системы Windows, поясняют специалисты. Таким образом, он охватит абсолютное большинство пользователей ПК и других устройств, где используется разработанное в Microsoft ПО.

Новый сервис, в целом наследует уже существующие. Однако он более совершенен, а также позволяет получить доступ к тысяче и более издателей новостей, список которых будет соответствовать индивидуальным предпочтениям пользователя. Речь идет о персонализации контента, поясняют эксперты.



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