 

Учения береговых комплексов «Бал» начались на Камчатке

08.09.2021, 10:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» из состава ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке РФ поднят по тревоге в рамках стартовавшего на Камчатке тактического учения, сообщили в Минобороны.

Боевые расчеты задействованы в тактическом учении в соответствии с планом боевой подготовки флота.

«Расчеты ракетных комплексов совершают марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в позиционный район для отработки учебных задач по применению ракетного оружия по предназначению. В ходе марша личный состав БПКРК «Бал» отрабатывает алгоритм действий по организации походного охранения, ведения противовоздушной обороны и форсирования условно зараженных участков местности в результате «вражеского» воздействия отравляющими веществами», – передает официальный сайт Минобороны.

По прибытию в назначенный район боевые расчеты дивизиона «Бал» произведут развертывание на позициях на берегу Тихого океана и проведут тренировки по поиску и уничтожению условных целей без фактического применения ракет способом электронных пусков.

Также личный состав отработает другие задачи в соответствии с замыслом тактического учения.

К мероприятиям боевой подготовки привлечено свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Ранее расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника.



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