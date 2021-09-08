Опубликован тизер новой модели Genesis GV60

Премиальный бренд Genesis ранее поделился снимками электрокара GV60, а теперь показали тизеры модели.

В салоне новой модели установлены два дисплея, примененные для мультимедийного комплекса и приборной панели. Особенностью электрической модели называют опцию Crystal Sphere, повышающую уровень безопасности автомобиля. Кроме того, новинка получила усовершенствованную зарядку. Пока не ясно решение разместить кнопки включения обогрева и вентиляции, которые нетрадиционно выполнены в модели.

Пока разработчики не называют технические параметры, однако предполагается появление версий с полным и задним приводом. С учетом двух электрических агрегатов автомобиль суммарно сможет выдать до 212 л.с. мощности.