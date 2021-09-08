 

Опубликован тизер новой модели Genesis GV60

08.09.2021, 9:52, Новости дня
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Премиальный бренд Genesis ранее поделился снимками электрокара GV60, а теперь показали тизеры модели.

В салоне новой модели установлены два дисплея, примененные для мультимедийного комплекса и приборной панели. Особенностью электрической модели называют опцию Crystal Sphere, повышающую уровень безопасности автомобиля. Кроме того, новинка получила усовершенствованную зарядку. Пока не ясно решение разместить кнопки включения обогрева и вентиляции, которые нетрадиционно выполнены в модели.

Пока разработчики не называют технические параметры, однако предполагается появление версий с полным и задним приводом. С учетом двух электрических агрегатов автомобиль суммарно сможет выдать до 212 л.с. мощности.



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