 

“Немножко поправилась”, “Девочка-огонь”. Дорофеева крупным планом показала тело

08.09.2021, 9:14, Новости дня
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Певица засветила декольте, голый торс и ноги.

“Ой, ребята, как я кайфую на таких творческих классных съемках”, – призналась она.

Дорофеева отметила, что речь шла о съемке для одного из косметических брендов.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Надя, ты классная, прикольная. Мне кажется, немножко поправилась, но тебе это идет. Вот даже еще пару килограммов тебе было бы к лицу”, – заявил подписчик pirozhkov_aleksandr77.

“Девочка-огонь”, – написал ruslan1980xl.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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