Ляшко рассказал, сколько украинских медиков привились от COVID-19

Почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

“Сегодня мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными, как и доступ к вакцине всех желающих. Благодаря работе наших медицинских работников у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь – ваше желание прийти в пункт вакцинации”, – заявил министр.

По его словам, первую дозу вакцины от COVID-19 в стране получили 74% медицинских работников, двумя дозами привились 57%.

“Первой дозой вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%. Это не только преподаватели, а все, кто имеет отношение к обучению наших детей и работает в образовательных учреждениях”, – сообщил Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2430296177102492

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании в Украине сделали более 10 млн прививок, одну дозу 5,6 млн человек, полностью иммунизированы 4,4 млн украинцев.

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