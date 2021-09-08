 

По факту взрыва газа в подмосковном Ногинске возбудили дело

08.09.2021, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПо факту взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)», – сообщила ТАСС Тертичная.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

Источник в экстренных службах сообщил, что в результате взрыва выбило окна в соседних домах, осколки повредили машины, припаркованные под домом. Также в экстренных службах уточнили, что обрушены пять квартир с пятого по второй этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Причиной взрыва в жилом доме могла стать утечка газа.

На места происшествия находятся спасатели Ногинского спасцентра, центра «Лидер», «Центроспаса» и кинологи. Всего на месте работают 60 человек, задействовано 24 единицы техники.

В среду взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Пострадали четыре человека, разбор завалов продолжается, под ними могут находиться люди. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Times – «экологически чистое питание» — в Британии набирают популярность блюда из насекомых

19.05 / Губернатор Техаса запретил требовать носить маски в правительственных учреждениях

12.10 / Попов заявил, что Киеву нужна программа реконструкции “хрущевок”

11.12 / Азербайджанцам запретили въезд в Россию за несанкционированную акцию в Петербурге

18.08 / Бывший сотрудник ЦРУ обвинен в шпионаже в пользу Китая

25.04 / Специалисты Samsung разработали складной смартфон с торцовым дисплеем

22.11 / Циклон нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморье

22.08 / Stern – в качестве эксперимента немцам начнут раздавать деньги на лучшую жизнь

27.07 / Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио

02.12 / В Баварии с вершины холма исчез деревянный пенис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика