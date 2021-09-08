По факту взрыва газа в подмосковном Ногинске возбудили дело

По факту взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)», – сообщила ТАСС Тертичная.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

Источник в экстренных службах сообщил, что в результате взрыва выбило окна в соседних домах, осколки повредили машины, припаркованные под домом. Также в экстренных службах уточнили, что обрушены пять квартир с пятого по второй этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Причиной взрыва в жилом доме могла стать утечка газа.

На места происшествия находятся спасатели Ногинского спасцентра, центра «Лидер», «Центроспаса» и кинологи. Всего на месте работают 60 человек, задействовано 24 единицы техники.

В среду взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Пострадали четыре человека, разбор завалов продолжается, под ними могут находиться люди.