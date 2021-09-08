Выборы-2021: Зюганов и Прилепин обсудят слияние партий, ЛДПР призвала вложить в село триллион

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что пригласил сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина на переговоры об альянсе, правда лишь после выборов. ЛДПР рекомендует поддержать аграрный сектор РФ новыми огромными инвестициями. Один из лидеров единороссов Дмитрий Кобылкин дал старт экологическому марафону в Сибири.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетил Нижний Новгород. Выступая там на заводе «Красное Сормово», он прокомментировал призыв об объединении левых сил, с которым к нему летом обратился сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин. Зюганов сообщил, что они с Прилепиным договорились провести беседу по этому поводу после думских выборов. «Я надеялся, что он к нам придет, – цитирует Зюганова «МК». – Мы его ждали раньше. Перед съездом патриотических сил я ему позвонил и сказал, что программа сверстана, списки составлены, поэтому приходи после 19 сентября».

В ЛДПР призвали резко увеличить инвестиции в аграрный сектор. «Смотрите, что у нас происходит: мы 50% покупаем продовольствия за рубежом. Это полный маразм и безобразие. Мы должны поддерживать сельхозпроизводителей здесь», – сказал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов на предвыборных дебатах. По его мнению, на развитие сельского хозяйства следует направить не менее триллиона рублей, информирует «РИА Новости». При этом, с точки зрения парламентария, развивать в селах нужно не только производство, но и всю инфраструктуру.

Врио замсекретаря генсовета «Единой России», бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе поездки в Иркутскую область дал старт региональному эко-марафону «Дни зеленых действий», а также акции «Сохраним лес». В рамках этих мероприятий планируется высадить на почти сотне гектаров леса около 300 тыс. деревьев. Первые 5 тыс. сеянцев сосны высаживали не только единороссы, но и активисты единого волонтерского штаба, «Молодой Гвардии Единой России», Детского экологического союза, Всероссийского общества охраны природы и других организаций. «В этом году акция особенно значима: после прошедших пожаров важен вклад каждого», – цитирует Кобылкина сайт партии.

Комментируя заявление Зюганова о том, что он после выборов обсудит тему объединения с Прилепиным, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко отметил, что подавляющему большинству избирателей все равно, кто из партийцев и с кем объединится – как до, так и после выборов.

«Я бы, скорее, рассматривал это заявление в качестве элемента пропаганды оппонентов. Уже появились вбросы насчет того, что партия «Справедливая Россия» – практически развалившаяся структура, уже распространяются прогнозы о том, что прилепенцы после выборов выйдут из фракции эсеров и превратятся в Госдуме в отдельную депутатскую группу. Однако оснований для такого развития сюжета пока не видно. Скорее всего, Захар Прилепин, оказавшись в Думе, будет пытаться всю структуру «Справедливой России» подмять под себя, нежели играть в какую-то отдельную силу», – предположил политолог. Впрочем, пока об этом рано говорить, считает Минченко: «Пусть сперва справороссы вообще хотя бы пройдут в Госдуму».

Призыв ЛДПР выделить триллион рублей на нужды села эксперт расценил как «явно сырую» инициативу. «Вообще позиции партии Жириновского в деревне традиционно не очень сильны. Потому и заявление – не самое понятное. Учтите, что основные деньги, выделяемые на поддержку сельского хозяйства, обычно уходят крупным вертикально интегрированным холдингам. Вполне возможно, что и здесь мы имеем дело с некоторым актом лоббизма. В любом случае, это заявление в плане процентов популярности ни на что для ЛДПР не повлияет. Оно понадобилась лишь для фигурирования в актуальной новостной повестке», – предположил эксперт.

Минченко считает, что Иркутская область избрана единороссами для эко-марафона в первую очередь из-за имеющихся в ней проблем с экологией. «Первая – это Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, вторая – это ликвидация Усольехимпрома. Плюс – само озеро Байкал, всемирно известное достояние России, вокруг которого сейчас тоже возникли проблемы. Достаточно вспомнить недавнюю историю с выбросами в районе острова Ольхон. Этой темой, помнится, занимались и представители КПРФ», – напоминает эксперт.

«Не надо забывать, что и сам Дмитрий Кобылкин на протяжении 10 лет был наиболее популярным губернатором РФ – он руководил Ямалом. По уровню поддержки считался одним из наиболее профессиональных глав регионов. Вот почему внимание Кобылкина приковано именно к региональной проблематике», – отметил политолог.

«Замечу, в нашем выборном бюллетене – целых три партии с «экологичным» названием: «Зеленые», «Зеленая альтернатива» и «Яблоко». Общественное внимание к «зеленой» повестке растет, поэтому не упоминать об экологии во время избирательной кампании просто невозможно. Все должны – хотя бы пунктиром, – но обозначиться по ней. То есть, если бы в «Единой России», не заговорили об экологии – это стало бы для партии очевидным минусом», – считает Минченко.

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