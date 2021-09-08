Фронт национального сопротивления не признал правительство Афганистана

Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНС) отказался признать сформированное талибами (члены запрещенного в РФ радикального движения «Талибан») временное правительство и объявил о продолжении борьбы против движения, сообщается в заявлении ФНС.

«ФНС считает объявление «Талибаном» (радикальное движение запрещено в России) временного правительства незаконным и явным признаком враждебного отношения движения к афганскому народу,» – приводит текст заявления ТАСС.

Согласно позиции сопротивления, нахождение талибов у власти представляет «угрозу стабильности и безопасности Афганистана, региона и мира». Законное пребывание у власти может быть достигнуто только путем народного голосования на всеобщих выборах, подчеркивается в тексте.

Фронт призвал международное сообщество «воздержаться от признания режима талибов и установления с ним дипломатических связей», а также «поддержать народ Афганистана в его борьбе за избавление страны от оккупации и терроризма».

Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.