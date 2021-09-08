 

Фронт национального сопротивления не признал правительство Афганистана

08.09.2021, 6:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФронт национального сопротивления Афганистана (ФНС) отказался признать сформированное талибами (члены запрещенного в РФ радикального движения «Талибан») временное правительство и объявил о продолжении борьбы против движения, сообщается в заявлении ФНС.

«ФНС считает объявление «Талибаном» (радикальное движение запрещено в России) временного правительства незаконным и явным признаком враждебного отношения движения к афганскому народу,» – приводит текст заявления ТАСС.

Согласно позиции сопротивления, нахождение талибов у власти представляет «угрозу стабильности и безопасности Афганистана, региона и мира». Законное пребывание у власти может быть достигнуто только путем народного голосования на всеобщих выборах, подчеркивается в тексте.

Фронт призвал международное сообщество «воздержаться от признания режима талибов и установления с ним дипломатических связей», а также «поддержать народ Афганистана в его борьбе за избавление страны от оккупации и терроризма».

Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / На демонстрации в Амстердаме задержали более 30 человек

03.03 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

07.08 / В Украине растет заболеваемость коронавирусом

06.08 / Белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ по «делу Тимановской»

02.09 / В Кремле рассказали о риске новых санкций со стороны США

26.06 / Мьянма захотела расширить контакты с Россией

30.06 / Профессор – американцы протестуют за правое дело — но их протест похитила кучка маргиналов

14.07 / Эксперты напомнили, как правильно заряжать полностью разряженный аккумулятор смартфона

04.04 / В ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

24.07 / На Украине начали продавать сертификаты для улучшенных условий в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика