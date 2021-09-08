В ЛНР и ДНР решили упразднить таможенные посты между республиками

Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) с 1 октября упразднят таможенные посты между республиками, сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский в ходе обсуждения программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы и синхронизации законодательства двух республик.

«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», – приводит его слова агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению о создании единого экономического пространства.