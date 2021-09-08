 

В ЛНР и ДНР решили упразднить таможенные посты между республиками

08.09.2021, 5:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) с 1 октября упразднят таможенные посты между республиками, сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский в ходе обсуждения программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы и синхронизации законодательства двух республик.

«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», – приводит его слова агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению о создании единого экономического пространства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Региональную систему управления цифровыми данными создадут в Чувашии

31.01 / Бундесвер потратил весь годовой бюджет, но оснащения по-прежнему не хватает

09.12 / США пригрозили санкциями за покупку «проржавевшего» оружия у России

03.08 / ВОЗ предупреждает — последствия пандемии будут ощущаться ближайшие десятилетия

13.09 / Эксперты: Дальний Восток поддержал выпускников «школы губернаторов»

24.01 / По факту применение насилия к силовикам во Владивостоке возбуждены два дела

06.11 / Вице-премьер Оверчук госпитализирован после ДТП в Москве

04.08 / 94 процента новорожденных в Украине получили “беби-боксы”

05.06 / Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

20.05 / Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика