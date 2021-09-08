Рогозин пригласил Маска на чай «Три дружных слона»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска на чай «Три дружных слона», который очень любила бабушка главы российской госкорпорации.

«Я уже поставил разогревать чайник», – приводит ТАСС слова Рогозина в интервью CNN.

В свою очередь Маск поблагодарил главу Роскосмоса и поинтересовался, какой у него любимый чай. «Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки», – написал Рогозин в Twitter, сопроводив публикацию фотографией чая «Три дружных слона».

Ранее Маск показал завод космической компании SpaceX внуку и правнуку легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева.