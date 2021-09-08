 

Рогозин пригласил Маска на чай «Три дружных слона»

08.09.2021, 5:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГенеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска на чай «Три дружных слона», который очень любила бабушка главы российской госкорпорации.

«Я уже поставил разогревать чайник», – приводит ТАСС слова Рогозина в интервью CNN.

В свою очередь Маск поблагодарил главу Роскосмоса и поинтересовался, какой у него любимый чай. «Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки», – написал Рогозин в Twitter, сопроводив публикацию фотографией чая «Три дружных слона».

Ранее Маск показал завод космической компании SpaceX внуку и правнуку легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева.



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