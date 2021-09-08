 

В LG показали очень твердое стекло для гибких экранов

08.09.2021, 4:28, Новости дня
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Улучшению потребительских качеств гибких смартфонов наверняка будет способствовать новое и очень твердое стекло, разработанное в корейской компании LG.

Собственно говоря, это и не стекло вовсе, а просто прозрачный защитный материал, в котором нет даже пластика. Эксперты рассчитывают, что данная разработка хорошо зарекомендует себя на мировом рынке. Жаль только, что смартфонов самой LG с этим защитным материалом мы не увидим, говорят специалисты. Ведь компания-то недавно окончательно распрощалась с данным сегментом рынка.

Впрочем, стекло точно пригодится другим производителям мобильных гаджетов. Ведь складные экраны входят в моду. Также стало известно, что массовое производство такого стекла смогут начать не ранее 2023 года.



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