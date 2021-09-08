Samsung планирует выпускать датчик изображения невероятной мощности

Напомним, что в данный момент самый мощный датчик изображения в камере смартфона позволяет вести съемку с разрешением 200 Мп. Если бы компания Samsung выпустила следующее поколение с разрешающей способностью, например, 220 или 250 Мп, это также считалось бы достижением.

Однако корейская компания решила не размениваться на мелочи, а наоборот, уйти в отрыв. Их новый датчик должен выйти с максимальным разрешением 576 Мп!

Вспомним историю: в 2000 году вышел датчик на 0,3 Мп, в 2010 году – 5 Мп, в 2014-м – 16 Мп. И вот теперь – 200 и сразу 576 Мп. Что же будет дальше? Кажется, мегапиксельная гонка не только достигает своих предельных возможностей, но и переходит границы здравого смысла, говорят эксперты.