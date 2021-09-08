Делегации из Казахстана и Киргизии почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда

В год 80-летия начала блокады Ленинграда делегации из Казахстана и Киргизии прибыли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, чтобы вместе почтить память павших в годы блокады Ленинграда. В состав делегации вошли волонтеры, поисковики, потомки тех, кто сражался на Ленинградской земле.

В год 80-летия начала блокады Ленинграда делегации из Казахстана и Киргизии прибыли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, чтобы вместе почтить память павших в годы блокады Ленинграда. В состав делегации вошли волонтеры, поисковики, потомки тех, кто сражался на Ленинградской земле.

«Киргизия и Казахстан в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в судьбу блокадного Ленинграда. В своих странах они приняли тысячи эвакуированных женщин, стариков и детей. Кроме того, многие из них отдали жизни, прорывая Блокаду. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто 80 лет назад оказался в осажденном Ленинграде и сражался на ленинградской земле с врагом. У наших народов есть общая история, которую важно не забывать, а бережно хранить. Мы уже провели ряд памятных мероприятий и проектов и продолжим нашу совместную деятельность с иностранными друзьями по сохранению нашей общей истории», – поделилась Ольга Амельченкова, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Во вторник на территории музея-заповедника «Прорыв Блокады Ленинграда» делегация, в состав которой вошли не только добровольцы международной команды Волонтеров Победы, но и представители Единой детско-юношеской организации «Жас Yлан», общественных объединений «Atamnyn Amanaty» и «Женский луч», встретилась с активистами Движения в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Амельченковой.

«Для нас, жителей Ленинградской области, блокада, ее начало, Дорога жизни – это не просто слова. Это место, где мы живём. То, что мы видим. То, что мы чувствуем. И нет, наверное, ни одного ленинградца, который не знал бы историю Ленинградской битвы. Но мы прекрасно понимаем, что время берет свое, и рождается новое поколение, которое по-новому все воспринимает. И для нас очень важно эту память сохранить», – поделился Дрозденко.

Гости встречи приняли участие в видеоконференции с Волонтерами Победы и жителями блокадного Ленинграда из 15 государств, среди которых Ливан, Германия, Бельгия, Сербия, Азербайджан, Армения, Египет и другие. Молодежь, занимающаяся сохранением истории, обменялась опытом и рассказала о реализации одного из самых главных проектов этого года – «Слово Победителя. Блокада». В рамках проекта добровольцы создают архив семейных документов о блокаде и записывают видеовоспоминания очевидцев тех страшных событий.

«Сегодня я рада быть на этой земле. Хочу поделиться нашей семейной реликвией: фотографиями довоенных лет моих двух братьев. Один пропал без вести под Ленинградом, другой под Сталинградом. Судьбу второго дедушки мне ещё предстоит узнать. Но я уверена, что это возможно благодаря волонтёрам Победы. Спасибо организаторам за приглашение. Пусть будет больше таких мероприятий. Чтобы помнили…», – поделилась Мушанова Райгуль из Казахстана, заместитель председателя правления общественного объединения «Atamnyn Amanaty».

Также поисковики передали Райгуль Мерзояновне медальон земляка, который нашли во время раскопок на Ленинградской земле. Общественники привезут его родственникам солдата в Казахстан.

Среди участников встречи также был 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда Миркин Абрам Израилевич из Орловской области. Абрам Израилевич рассказал о том, как участвовал в боях на Невском пятачке. Поделился, что на службе всегда был дисциплинирован, инициативен, в бою решителен и бесстрашен. Кроме того, гость отметил работу Волонтеров Победы: «Я рад, что Движение не только 9 мая занимается сохранением памяти, оказывает помощь нам, ветеранам. В этом году благодаря Волонтёрам Победы я уже побывал в Самарской области и в Бресте. А теперь вместе с добровольцами нахожусь в местах, где воевал в годы Великой Отечественной войны. Для меня это очень важно».

Завтра делегация из Казахстана и Киргизии также примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию начала блокады Ленинграда.