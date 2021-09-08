 

США решили отправить спецпосланника по Ирану для консультаций в Москву

08.09.2021, 3:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСпецпосланник США Роберт Мэлли отправится в Москву и Париж 7-10 сентября с целью провести консультации по вопросам возвращения Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«Спецпосланник Мэлли и небольшая делегация отправятся в Москву и Париж 7–10 сентября для консультаций с нашими российскими и европейскими партнерами по ядерной программе Ирана, а также необходимости быстрого достижения и реализации договоренности о взаимном возвращении к соблюдению СВПД», – приводит текст заявления Госдепа ТАСС.

Напомним, 17 августа МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран. На следующий день президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения СВПД.

В том же месяце спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил о проработке Вашингтоном «запасных вариантов» на случай невозможности восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Среди таковых он назвал «набор карательных мер реагирования в координации с европейскими союзниками». Иран в свою очередь предупредил о праве на ответ в случае реализации угроз США.

Напомним, после выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. При этом бывший президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. американских санкций времен администрации Дональда Трампа.

В середине июля США заявили о готовности возобновить переговоры с Ираном в Вене, однако Тегеран предложил отложить переговоры до вступления в должность нового президента республики. 5 августа Ибрахим Раиси вступил в должность президента Ирана.



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