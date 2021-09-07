 

При опрокидывании судна под Мурманском погиб человек

07.09.2021, 23:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ результате ЧП с перевернувшимся судном у берегов Мурманской области один человек погиб, еще один найден живым и трое пропали без вести, сообщил источник в экстренных службах.

«На месте ЧП обнаружен один погибший, один выживший с признаками переохлаждения, но без угрозы для жизни. Трое пропали без вести. Сейчас оба обнаруженных доставляются в Мурманск на вертолете», – приводит слова источника ТАСС.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, трое пропавших без вести утонули, так как обнаружить их вблизи судна не удалось.

Со своей стороны, в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что судно было обнаружено пограничниками. По предварительным данным, судно вышло утром во вторник из поселка Лиинахамари с судовладельцем и четырьмя пассажирами на борту в бухту для ловли рыбы. Организована проверка.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что во вторник вечером в районе бухты Долгая Щель (Печенгский район) было обнаружено маломерное судно, которое вынесло на берег и перевернуло. На судне находилось пять человек. На место прибыли спасатели, для поиска людей задействован вертолет.

Напомним, 30 марта в городе Отрадное Ленинградской области перевернулся рыболовный траулер «Скорпион» с рабочими судостроительного завода «Пелла» на борту.



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