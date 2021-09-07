 

Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

07.09.2021, 19:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр иностранных Дел РФ Сергей Лавров стал героем нового флешмоба «Помахал мне», пользователи монтируют видео с главой ведомства, в котором отвечают ему на приветствие.

Чтобы принять участие во флешмобе, пользователи берут старый ролик с участием министра, на котором он кому-то машет и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием. Результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне, передает РИА «Новости».

Сейчас такие посты можно найти на всех основных платформах.

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Публикация от Хорошие новости (@hnrussia)

За основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объясняла, что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.



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