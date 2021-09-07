Названо число зарегистрированных самозанятых в России

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07.09.2021, 19:33, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ РФ число зарегистрированных самозанятых достигло 3 млн человек, за время действия режима они получили свыше 587 млрд рублей доходов, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

«Число зарегистрировавшихся самозанятых в РФ достигло трех млн человек. За время эксперимента они сформировали более 453 миллионов чеков и получили свыше 587 млрд рублей доходов», – подсчитали в ФНС, передает РИА «Новости».

Сообщается, что 57% самозанятых являются представителями так называемого «поколения Y», то есть рождены с 1985 по 2003 год. Их среднемесячный доход составляет около 25 тыс. рублей.

На «поколение X», с 1964 по 1984 год рождения, приходится около 35% самозанятых, в среднем они зарабатывают 32 тыс. рублей.

На «поколение беби-бумеров», 1963 года рождения и старше, приходится около 5% самозанятых. Они используют режим в основном для получения пассивного дохода, например от сдачи в аренду квартир, их средний доход составляет 34 тыс. рублей.

Ранее глава Федеральной налоговой службы заявил, что значительно упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП), чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого. 

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых – это налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими – 6%.



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