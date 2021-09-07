 

Робофура Hyundai проедет на одной заправке водорода до 1000 км

07.09.2021, 19:28, Новости дня
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Корейская компания Hyundai представила уникальный концепт большегруза. Это фура, работающая на водородном топливе и управляемая роботом. Водитель не нужен в кабине данного автомобиля, который предназначен для междугороднего и международного сообщения.

На одной заправке водородным топливом машина может проехать до тысячи километров, сообщают разработчики. Но это не единственное техническое новшество.

Как только машина прибывает на место назначения, оказывается, что она также может самостоятельно провести разгрузку. Правда, для этого понадобятся еще и тележки с автономным управлением, которые, кстати, также питаются от водородных топливных элементов. Производитель продемонстрировал, как все это работает, во время презентации.



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