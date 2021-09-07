 

В РФ перезапустили проект для помощи школьникам в выборе профессии

07.09.2021, 19:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбновленный проект «Билет в будущее» обсудили на онлайн-конференции в международном мультимедийном центре МИА «Россия сегодня», новым оператором проекта стал Фонд Гуманитарных Проектов.

Министерство просвещения совместно с Фондом Гуманитарных Проектов дали новый импульс «Билету в будущее». Теперь школьники из всех 85 регионов смогут принять участие в проекте на новой цифровой платформе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Школьники также могут пройти профессиональные профориентационные пробы в парках «Россия – Моя история» в 23 регионах России.

«Главная цель проекта – помочь школьникам 6-11 классов выбрать профессию. Нам необходимо в рамках проекта построить и предоставить школьникам системную модель взаимодействия в профессиональном самоопределении. Многие ребята, став участниками проекта, не только познакомятся с различными профессиями, но и пройдут пробы», – сказала замминистра просвещения Татьяна Васильева.

Важно, что с участниками будут работать наставники, учителя, специально подготовленные для этого. Участники смогут посетить производства, получить рекомендации по построению будущей профессии, добавила она.

«С каждым годом число участников проекта «Билет в будущее» растет. Увеличивается интерес к профориентации в целом, что не может не радовать всех причастных к данному направлению», – поделилась Васильева.

Директор фонда Иван Есин отметил, что это – уникальный проект, по нему школьники абсолютно бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностики, и профориентационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. «Россия – одна из немногих стран, которые могут проводить такие проекты», – подчеркнул он.

В парках «Россия – Моя история» с октября будет представлена крупная мультимедийная профориентационная композиция, которая поможет школьникам сориентироваться в рынке-труда. В регионах, где парков нет, профессиональные пробы будут развиваться на базе вузов, СУЗов, партнеров-работодателей, технопарков и кванториумах, добавил Есин.

«Сейчас в министерстве просвещения создана рабочая группа для обсуждения и решения вопросов по профессиональной ориентации. Задача этой рабочей группы – обобщить все лучшие наработки по данной теме и дать молодому поколению инструмент, который поможет им осуществлять профориентацию на совершенно другом уровне», – рассказал директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Виктор Неумывакин. Он также подчеркнул, что главная задача – не помощь школьнику в выборе конкретной профессии, а формирование способности осуществлять выбор в целом.

В ходе онлайн-встречи с представителями общественных организаций на тему развития общего образования в регионах Владимир Путин отмечал высокий потенциал исторических парков «Россия – Моя история» для подрастающего поколения и важность ранней профориентации школьников.

Цифровая платформа «Билет в будущее» состоит из двух сегментов – общедоступного и школьного. В общедоступном сегменте всем желающим доступны «примерочная профессия», игровые тесты, битесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, раздел для родителей, популярные статьи и видеоролики о профессиях и профессионалах.

Для закрытого, школьного, сегмента, участниками которого могут стать только зарегистрированные на платформе школы и ученики 6-11 классов этих школ, доступны интерактивные тематические онлайн-уроки с использованием специальных пособий (рабочих тетрадей). Все активности и учебные материалы платформы разработаны при поддержке и содействии центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» и психологического факультета МГУ имени Ломоносова.

Обновленный проект рассчитан не только на школьников, он также предполагает участие родителей и учителей. Родители смогут пройти «битесты» и проверить, совпадают ли их ожидания с устремлениями детей. Обучение школьников на платформе будет проходить под контролем педагогов-навигаторов.

Уже в сентябре начнется регистрация школ на платформе, а с 1 по 15 октября пройдет Всероссийский профориентационный урок, который ознаменует старт проекта в школах.

Одна из основных задач проекта – расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионах. Необходимо продемонстрировать подрастающему поколению наличие перспектив трудоустройства и карьерного роста в регионе и, как следствие, снизить отток молодежи из регионов в Москву.

Организаторы рассчитывают, что в 2021 году в закрытом контуре проекта примут участие более 300 тыс. школьников со всей России, их наставниками станут более 5 тыс. педагогов-навигаторов.

В онлайн-конференции участвовали заместитель министра просвещения Татьяна Васильева, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин, директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин, заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, президент центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Алексей Серебряков, заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский, директор МОУ Хорошовская СОШ Коломны Владимир Алешин.



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