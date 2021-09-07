Американские специалисты предлагают использовать искусственный фотосинтез как часть «зеленой» энергетики

Ученые из Соединенных Штатов напоминают, что в ближайшие десятилетия потребность человечества в энергии удвоится. Это значит, что нам нужны новые эффективные источники. При этом не обязательно, чтобы мы во всех случаях получали именно электричество.

Процесс искусственного фотосинтеза, который ученые ужа начинают запускать, также может стать весьма перспективной технологией. Превращать солнечный свет в продукты уникальных химических реакций, как это делают растения, – это возможность получить новые продукты питания и другие органические материалы, важные для нашей цивилизации.

Ученые из университета в Аризоне предлагают использование порфиринов, которые и позволяют запустить искусственный фотосинтез.