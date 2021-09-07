Следствие предположило причину смерти мэра Кривого Рога

Украинские следователи предполагают, что мэр Кривого Рога Днепропетровской области Константин Павлов совершил самоубийство, следствию не удалось найти доказательства его убийства.

«Оспорена версия совершения умышленного убийства и инсценирования самоубийства. На сегодняшний день <…> главной версией [причины смерти мэра] следствие рассматривает самоубийство, осуществленное по мотивам, связанным с личной жизнью или его пребыванием в должности мэра», – сказал на брифинге заместитель начальника управления главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк, передает ТАСС.

По его словам, следствие не отбрасывает версию о доведении Павлова до самоубийства. Отмечается, что в мэрии Кривого Рога ранее были выявлены некие злоупотребления, однако по ним еще проводится аудиторская проверка.

Напомним, пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.