Следствие предположило причину смерти мэра Кривого Рога
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Украинские следователи предполагают, что мэр Кривого Рога Днепропетровской области Константин Павлов совершил самоубийство, следствию не удалось найти доказательства его убийства.
«Оспорена версия совершения умышленного убийства и инсценирования самоубийства. На сегодняшний день <…> главной версией [причины смерти мэра] следствие рассматривает самоубийство, осуществленное по мотивам, связанным с личной жизнью или его пребыванием в должности мэра», – сказал на брифинге заместитель начальника управления главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк, передает ТАСС.
По его словам, следствие не отбрасывает версию о доведении Павлова до самоубийства. Отмечается, что в мэрии Кривого Рога ранее были выявлены некие злоупотребления, однако по ним еще проводится аудиторская проверка.
Напомним, пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов.
Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
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