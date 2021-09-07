Следствие предположило причину смерти мэра Кривого Рога

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07.09.2021, 18:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраинские следователи предполагают, что мэр Кривого Рога Днепропетровской области Константин Павлов совершил самоубийство, следствию не удалось найти доказательства его убийства.

«Оспорена версия совершения умышленного убийства и инсценирования самоубийства. На сегодняшний день <…> главной версией [причины смерти мэра] следствие рассматривает самоубийство, осуществленное по мотивам, связанным с личной жизнью или его пребыванием в должности мэра», – сказал на брифинге заместитель начальника управления главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк, передает ТАСС.

По его словам, следствие не отбрасывает версию о доведении Павлова до самоубийства. Отмечается, что в мэрии Кривого Рога ранее были выявлены некие злоупотребления, однако по ним еще проводится аудиторская проверка.

Напомним, пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. 



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