 

Мэр Ивано-Франковска запретил выплачивать материальную помощь невакцинированным от COVID-19

07.09.2021, 17:58, Новости дня
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Отмечается, что во время оперативного совещания в мэрии директор департамента соцполитики Василий Семанюк сообщил, что с начала этого года около 4 тыс. горожан получили более 11 млн грн на лечение COVID-19.

Марцинкив отметил, что это большие суммы, он дал поручение городским чиновникам уточнять у жителей, которые просят помощь на лечение от COVID-19, были ли они вакцинированы.

“Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовалась этим правом и обращается за помощью… Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь”, – сказал мэр Ивано-Франковска.

Во время оперативного совещания Марцинкив также пообещал выплатить премию в 100 тыс. грн первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от COVID-19. Позже он сказал, что его предложение было шуточным.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 7 сентября одну дозу прививки в Украине получили 5,6 млн человек, а полностью вакцинированы 4,3 млн. По данным портала системы здравоохранения Украины в Ивано-Франковской области первую прививку от COVID-19 получило около 131,8 тыс. человек, 100,1 тыс. – две.

С начала прививочной кампании в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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