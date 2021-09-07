Улицу в Сочи решили назвать в честь бывшего президента МОК Жака Рогге

В Сочи улицу назовут в честь умершего бывшего президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Кроме того, на планерном совещании приняли решение увековечить в Сочи память Почетного Президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц курорта», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее о смерти Рогге в возрасте 79 лет сообщил Международный олимпийский комитет. Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 год.