Улицу в Сочи решили назвать в честь бывшего президента МОК Жака Рогге
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В Сочи улицу назовут в честь умершего бывшего президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
«Кроме того, на планерном совещании приняли решение увековечить в Сочи память Почетного Президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц курорта», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее о смерти Рогге в возрасте 79 лет сообщил Международный олимпийский комитет. Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 год.
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