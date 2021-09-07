 

Улицу в Сочи решили назвать в честь бывшего президента МОК Жака Рогге

07.09.2021, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Сочи улицу назовут в честь умершего бывшего президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Кроме того, на планерном совещании приняли решение увековечить в Сочи память Почетного Президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц курорта», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее о смерти Рогге в возрасте 79 лет сообщил Международный олимпийский комитет. Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 год.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / Проблемы в прошивке сделали уязвимыми миллионы роутеров

30.05 / В Microsoft еще раз пообещали выпустить операционную систему нового поколения

13.08 / “Угольком стала”. Загоревшая Белодед на Мальдивах совершила велопрогулку

05.07 / Гончаренко: Я бы хотел стать президентом Украины

27.09 / Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана

13.05 / В Киеве признали невозможность заставить Донбасс восхвалять Бандеру

17.07 / Канье Уэст прифотошопил себя к лицам президентов США на горе Рашмор

28.06 / В Ивано-Франковской области мужчина ворвался к соседке с гранатой, которую “нашел в лесу”

24.03 / Человек с оружием остановил конвой с вакцинами в США

29.12 / В подмосковных Люберцах загорелся ресторан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика