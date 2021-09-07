Объявлен состав нового правительства Афганистана

Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, сообщили СМИ со ссылкой на представителя «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России).

Замглавы кабинета министров назначен мулла Абдул Гани Барадар, передает ТАСС со ссылкой на представителя движения.

Исполняющим обязанности министра иностранных дел назначен Амир Хан Мутаки, а и.о. главы Минобороны – Мохаммад Якуб, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.