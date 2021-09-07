 

“Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки”. Католический епископ возмутился из-за заявления заместителя Ткаченко по поводу костела Святого Николая

07.09.2021, 17:04, Новости дня
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“Привластные люди говорят, что они пекутся о храме. Но в то же время затягивают нас в определенные политические процессы. И здесь я хочу акцентировать внимание на реплике, которую я услышал в окружении представителей органного зала. Когда на вопрос, будут ли у нас средства для того, чтобы восстановить храм, заместителем министра культуры было сказано очень прямо: “Пусть он лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки”, – заявил Кривицкий.

Епископ добавил, что представители католической церкви не предлагали восстановление храма именно за счет польского капитала.

“Хотя слово “поляки” не произносилось. Мы говорили, что, кроме украинских, можем привлечь иностранных инвесторов. Скажите, каким может быть продолжение диалога с людьми, которые убеждены: пусть лучше развалится, чем будут не решены или не так решены наши другие политические вопросы?” – возмутился он.

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Минкульте Украины сообщили, что возгорание возникло во время репетиции в органном зале, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики. С 1980 года храм делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки.

На восстановление костела Святого Николая в Киеве предварительно понадобится от 75 млн грн. Об этом 6 сентября сообщил министр культуры Александр Ткаченко. Он отметил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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