Арахамия заявил, что в “Слуге народа” “тщательно записали” первые шаги Монастырского в должности главы МВД

По словам депутата, это сделали для того, чтобы “выполнялась традиция между обещаниями и действиями”.

“Я сразу же предупреждал Дениса Анатольевича как нашего коллегу, по-дружески, чтобы он был готов к тому, что мы через полгода-год будем спрашивать о выполнении обещаний, данных публично, и это может стать основанием для кадровых решений”, – заключил политик.

Арахамия опроверг информацию о возможном увольнении Монастырского.

“Его же только назначили. Если бы кто-то и хотел, это выглядит бессмысленно. Нет, не думаю, что это возможно”, – сказал парламентарий.

В то же время Арахамия подтвердил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров.

“Планируются три-четыре кадровых замены. Но мы не будем их анонсировать наперед. Это может навредить определенному министерству, потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр уходит, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением может быть две-три недели, возможно, даже и неделю”, – объяснил Арахамия.

По его словам, фракция еще полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности некоторых министров.

Контекст:

Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, 13 июля подал заявление об отставке. Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил Зеленский.

Глава государства предложил лишь одного кандидата на пост министра – тогдашнего главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от “Слуги народа” Дениса Монастырского. Сам Монастырский заявил, что “идет на жертву”.

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД.

Издание “Телеграф” 6 сентября со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко.

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