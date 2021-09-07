Блинкен сказал, что талибы подтвердили обещание позволить жителям Афганистана свободно выехать из страны

Блинкен сказал, что представители США связывались сегодня с талибами. США считают, что “Талибан” идет на сотрудничество, отметил он.

По словам Блинкена, талибы сказали, что “позволят людям с проездными документами свободно покинуть страну”. Все международное сообщество “надеется, что талибы выполнят это обязательство”, подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что в Афганистане не осталось американского персонала, пишет Reuters.

Контекст:

“Талибан” пришел к власти в Афганистане в августе на фоне вывода американских войск. К 15 августа движение взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября исламистское движение заявило о полном взятии под контроль последней не подконтрольной им до сих пор провинции Панджшер и окончании войны в Афганистане.

Группировка заявляла, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан. 1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, это число постоянно меняется.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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