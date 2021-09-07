 

Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото

07.09.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политик появилась в парламенте в черном костюме, состоящем из расшитого бисером жакета и юбки прямого кроя. Волосы Тимошенко собрала в хвост. Ее образ дополнили серьги и очки в черной оправе.

“Первый звонок по-депутатски. Новый сезон, новые вызовы”, – подписала она фото.

Журналисты телеканала “1+1” отметили, что черный костюм подчеркнул “заметно похудевшую фигуру Тимошенко”.

Постройневшую фигуру нардепа также отметил “Таблоид”. “Лидер “Батьківщини” появилась в парламенте, заметно похудев за время каникул”, – говорится в публикации на сайте издания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батькiвщина” в Верховной Раде.

В феврале 2021 года политик рассказывала, что совершает ежедневные пробежки  на расстояние от шести до 10 км в зависимости от свободного времени. “Хочу сказать, что люди, которые не бегают, должны хотя бы ходить. Это дает силы прожить любой рабочий день эффективно”, – отметила она тогда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Найем: До встречи на баррикадах. Обещаю, будет жестко и весело

25.03 / Защитник сборной РФ Фернандес избежал серьезной травмы в матче с Мальтой

03.03 / “Вот вы шпионы”, “Ничего себе новость”. Муж Мозговой David Axelrod заявил, что во второй раз стал отцом

14.09 / Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко «один на один»

09.04 / МИД РФ потратит 2,3 млрд рублей на цифровую трансформацию

24.06 / Oppo представила новый смартфон Reno3 A

19.07 / Патриарх Кирилл пригласил в Москву избитого в Киргизии из-за вероисповедания мальчика

25.06 / Energetyka24 – заморозку «Северного потока — 2» США положили на алтарь примирения с Германией

15.02 / Украина не может отказаться от Минских соглашений, но их нужно модернизировать – Резников

23.11 / На юге Италии из-за наводнения обрушился мост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика