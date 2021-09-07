Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото

Политик появилась в парламенте в черном костюме, состоящем из расшитого бисером жакета и юбки прямого кроя. Волосы Тимошенко собрала в хвост. Ее образ дополнили серьги и очки в черной оправе.

“Первый звонок по-депутатски. Новый сезон, новые вызовы”, – подписала она фото.

Журналисты телеканала “1+1” отметили, что черный костюм подчеркнул “заметно похудевшую фигуру Тимошенко”.

Постройневшую фигуру нардепа также отметил “Таблоид”. “Лидер “Батьківщини” появилась в парламенте, заметно похудев за время каникул”, – говорится в публикации на сайте издания.

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Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батькiвщина” в Верховной Раде.

В феврале 2021 года политик рассказывала, что совершает ежедневные пробежки на расстояние от шести до 10 км в зависимости от свободного времени. “Хочу сказать, что люди, которые не бегают, должны хотя бы ходить. Это дает силы прожить любой рабочий день эффективно”, – отметила она тогда.

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