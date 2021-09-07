Защищенный смартфон iiiF150 R2022 предлагают со скидкой 50%

Как сообщают представители компании, владеющей брендом iiiF150, до 12 сентября защищенную модель смартфона R2022 можно будет приобрести с огромной скидкой. Цена в эти дни уменьшена в два раза!

Стоимость смартфона в розницу со скидкой, таким образом, составит всего 199 американских долларов. Напомним, что в данной модели гаджета установлен экран с диагональю 6,78 дюйма. Разрешение картинки составляет 2469 на 1080 пикселей, что соответствует стандарту качества FHD+. Частота смены кадров – 90 Гц. IPS-матрица позволяет видеть изображения с углом обзора 178 градусов.

Экран защищен толстым и прочным стеклом (1,1 мм). Основная камера состоит из трех модулей, главный из которых обеспечивает съемку с разрешением 64 Мп. Селфи камера – 16 Мп.