Талибы отказались поддерживать дипотношения с Израилем

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) планирует поддерживать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Израиля, сообщил представитель талибов Сухейль Шахин.

«Что касается Израиля, мы не хотим иметь дипломатических отношений с ним. Мы намерены выстраивать отношения с другими странами, Израиль не входит в их число», – сообщил Шахин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что движение приветствует отношения со всеми региональными государствами, странами, соседствующими с Афганистаном.

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.