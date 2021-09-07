 

Австралийские ученые исследовали мычание коров

07.09.2021, 14:06, Новости дня
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На самом деле коровы мычат не просто так, утверждают ученые из Сиднейского университета, поделившиеся результатами исследования. Ученые попытались расшифровать мычание коров и обнаружили весьма любопытные вещи.

Во-первых, корова мычит, чтобы постоянно поддерживать связь со стадом. Кстати, и пастухи часто различают мычание отдельных коров, понимая в общих чертах, зачем животное привлекает к себе внимание.

Во вторых, у этих парнокопытных минимум несколько вариантов мычания. В одном случае они выражают свое удовольствие или неудовольствие от пищи. В другом случае выражают такие эмоции, как страх, волнение и пр. Корова иначе замычит даже тогда, когда увидит незнакомого человека, отмечают исследователи. Вообще, коровы весьма «разговорчивы», в чем нет ничего удивительного, так как это стадные животные.



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